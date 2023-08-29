Россиянам рассказали, чем помогает развитый эмоциональный интеллект Фото: Евгения ГУСЕВА

Развитие эмоционального интеллекта — основа для достижения успеха в профессии. Об этом рассказала сертифицированный тренер по развитию эмоционального интеллекта Елизавета Радина в беседе с «Газетой.Ru».

— Если говорить простыми словами, то эмоциональный интеллект — это наша врожденная когнитивная способность что-то делать с эмоциями: замечать, понимать их значение и назначение, — подчеркнула Радина.

Также по словам коуча, современные и передовые компании начали все больше вкладываться в развитие эмоционального интеллекта у своих сотрудников, но помимо этого, подобный навык уже стали изучать в школах и детских садах.

Елизавета Радина добавила, что эмоциональный интеллект важен в абсолютно любой сфере деятельности и жизни в целом, поскольку этот навык позволяет грамотно выстраивать личные границы и правильно воспринимать критику.

Ранее психолог Алена Горбун рассказала, что эмоциональный интеллект — это когда вы можете прожить сильные эмоции, не вредя окружению и не разрушая отношения. В то же время важно не путать его с игнорированием и подавлением своих эмоций.