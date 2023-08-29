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НовостиОбщество29 августа 2023 14:00

Россиянам рассказали, чем помогает развитый эмоциональный интеллект

Коуч Радина посоветовала россиянам развивать эмоциональный интеллект
Роман ПОЛОСИКОВ
Россиянам рассказали, чем помогает развитый эмоциональный интеллект

Россиянам рассказали, чем помогает развитый эмоциональный интеллект

Фото: Евгения ГУСЕВА

Развитие эмоционального интеллекта — основа для достижения успеха в профессии. Об этом рассказала сертифицированный тренер по развитию эмоционального интеллекта Елизавета Радина в беседе с «Газетой.Ru».

— Если говорить простыми словами, то эмоциональный интеллект — это наша врожденная когнитивная способность что-то делать с эмоциями: замечать, понимать их значение и назначение, — подчеркнула Радина.

Также по словам коуча, современные и передовые компании начали все больше вкладываться в развитие эмоционального интеллекта у своих сотрудников, но помимо этого, подобный навык уже стали изучать в школах и детских садах.

Елизавета Радина добавила, что эмоциональный интеллект важен в абсолютно любой сфере деятельности и жизни в целом, поскольку этот навык позволяет грамотно выстраивать личные границы и правильно воспринимать критику.

Ранее психолог Алена Горбун рассказала, что эмоциональный интеллект — это когда вы можете прожить сильные эмоции, не вредя окружению и не разрушая отношения. В то же время важно не путать его с игнорированием и подавлением своих эмоций.