Ребенок погиб при обстреле ВСУ поселка Климово Брянской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово в Брянской области, в результате погиб как минимум один ребенок, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«ВСУ обстреляли поселок Климово из РСЗО. По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок», – написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил глава Брянской области, при обстреле пострадали пятеро мирных жителей, среди них дети. Кроме того, были повреждены здания школы, несколько административных зданий и жилые дома.

Напомним, на прошлой неделе украинские военные убили мирного жителя в Белгородской области, когда он косил траву на участке своего частного дома. В момент, когда мужчина находился на улице, ВСУ сбросили на него взрывное устройство с находящегося в небе беспилотника.

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