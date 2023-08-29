Ребенок погиб при обстреле ВСУ поселка Климово Брянской области
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово в Брянской области, в результате погиб как минимум один ребенок, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«ВСУ обстреляли поселок Климово из РСЗО. По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок», – написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил глава Брянской области, при обстреле пострадали пятеро мирных жителей, среди них дети. Кроме того, были повреждены здания школы, несколько административных зданий и жилые дома.
Напомним, на прошлой неделе украинские военные убили мирного жителя в Белгородской области, когда он косил траву на участке своего частного дома. В момент, когда мужчина находился на улице, ВСУ сбросили на него взрывное устройство с находящегося в небе беспилотника.
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