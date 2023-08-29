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НовостиПроисшествия29 августа 2023 14:06

Ребенок погиб при обстреле ВСУ поселка Климово Брянской области

Ранены пять мирных жителей
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Ребенок погиб при обстреле ВСУ поселка Климово Брянской области

Ребенок погиб при обстреле ВСУ поселка Климово Брянской области

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово в Брянской области, в результате погиб как минимум один ребенок, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«ВСУ обстреляли поселок Климово из РСЗО. По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок», – написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил глава Брянской области, при обстреле пострадали пятеро мирных жителей, среди них дети. Кроме того, были повреждены здания школы, несколько административных зданий и жилые дома.

Напомним, на прошлой неделе украинские военные убили мирного жителя в Белгородской области, когда он косил траву на участке своего частного дома. В момент, когда мужчина находился на улице, ВСУ сбросили на него взрывное устройство с находящегося в небе беспилотника.

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