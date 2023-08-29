В МИД Венгрии рассказали об «очень плохой форме» ЕС из-за Украины Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил об ошибочных действиях Евросоюз, в том числе и по вопросу с Украиной, что привело к ослаблению объединения как в области безопасности, так в экономики и энергетике.

«Процесс принятия решений в Европейском союзе находится в плохом состоянии», - сказал глава венгерского внешнеполитического ведомства, отметив, что из-за допущенных ошибок Европейский союз «в последние годы значительно ослаб».

Напомним, Сийярто ни раз говорил о бесполезности санкций против Москвы. Комментируя разработку нового пакета антироссийских ограничений Евросоюза, он отметил, что любой здравомыслящий человек, потерпев 11 безуспешных попыток сделать что-либо, не будет делать то же самое 12 раз подряд.

Позже глава МИД Венгрии заявил, что политики стран Европейского союза боятся признать провал санкционной политики, поскольку в таком случае должна последовать отставка тех, кто способствовал их принятию.