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НовостиПроисшествия29 августа 2023 15:11

Губернатор Курской области Старовойт заявил об обстреле ВСУ села Троицкое

По Троицкому было зафиксировано два прилёта
Сергей КУДРИН
Губернатор Курской области Старовойт заявил об обстреле ВСУ села Троицкое

Губернатор Курской области Старовойт заявил об обстреле ВСУ села Троицкое

Фото: REUTERS

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что 29 августа 2023 года украинские неонацисты обстреляли село Троицкое, в Кореневском районе. О пострадавших не сообщалось, было зафиксировано два прилёта, написал глава региона в своих социальных сетях.

«Жилые дома и хозпостройки не повреждены, но перебита линия электропередачи. Специалисты приступят к ее восстановлению, как только появится возможность провести работы», - написал Старовойт.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ убили ребёнка, когда обстреливали брянский посёлок Климово 29 августа.