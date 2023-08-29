Губернатор Курской области Старовойт заявил об обстреле ВСУ села Троицкое Фото: REUTERS

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что 29 августа 2023 года украинские неонацисты обстреляли село Троицкое, в Кореневском районе. О пострадавших не сообщалось, было зафиксировано два прилёта, написал глава региона в своих социальных сетях.

«Жилые дома и хозпостройки не повреждены, но перебита линия электропередачи. Специалисты приступят к ее восстановлению, как только появится возможность провести работы», - написал Старовойт.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ убили ребёнка, когда обстреливали брянский посёлок Климово 29 августа.