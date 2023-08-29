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НовостиВ мире29 августа 2023 16:06

Нацархив США признал наличие 5,4 тысяч компрометирующих Байдена писем

Все они подписаны псевдонимами Байдена
Сергей КУДРИН
Нацархив США признал наличие 5,4 тысяч компрометирующих Байдена писем

Нацархив США признал наличие 5,4 тысяч компрометирующих Байдена писем

Фото: REUTERS

Тема с псевдонимами президента США Джо Байдена, которые он использовал для сокрытия переписки, ведущейся в личных целях, набирает обороты. Национальное управление архивов и документации США (NARA) подтвердило, что в их распоряжении находится 5,4 тыс. писем Байдена, где он пользовался псевдонимами.

Все эти письма, согласно заявлению представителей Нацархива, подтверждают использование Байденом псевдонимов в обсуждении государственных дел в личных целях, в период, когда нынешний президент США работал в должности вице-президента.

Среди псевдонимов озвучены, например, Robin Ware, Robert L. Peters, JRB Ware и другие. Напомним, что эти псевдонимы помогли заподозрить Байдена в том, что он участвовал в бизнесе своего сына Хантера Байдена, непосредственно принимая решения, касающиеся компании.

Ранее KP.RU сообщил, что Байден назвал «мерзким» вопрос журналиста о том, принимал ли он участие в бизнесе сына, когда работал вице-президентом.