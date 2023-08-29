Нацархив США признал наличие 5,4 тысяч компрометирующих Байдена писем Фото: REUTERS

Тема с псевдонимами президента США Джо Байдена, которые он использовал для сокрытия переписки, ведущейся в личных целях, набирает обороты. Национальное управление архивов и документации США (NARA) подтвердило, что в их распоряжении находится 5,4 тыс. писем Байдена, где он пользовался псевдонимами.

Все эти письма, согласно заявлению представителей Нацархива, подтверждают использование Байденом псевдонимов в обсуждении государственных дел в личных целях, в период, когда нынешний президент США работал в должности вице-президента.

Среди псевдонимов озвучены, например, Robin Ware, Robert L. Peters, JRB Ware и другие. Напомним, что эти псевдонимы помогли заподозрить Байдена в том, что он участвовал в бизнесе своего сына Хантера Байдена, непосредственно принимая решения, касающиеся компании.

Ранее KP.RU сообщил, что Байден назвал «мерзким» вопрос журналиста о том, принимал ли он участие в бизнесе сына, когда работал вице-президентом.