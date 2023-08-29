Губернатор Брянской области Богомаз опроверг гибель ребёнка от обстрела ВСУ Фото: REUTERS

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил информацию по погибшим в результате украинского обстрела жителям региона. 29 августа 2023 года в посёлке Климово, как заявил Богомаз в своих социальных сетях, погибли молодые люди - мужчина 2003, и женщина 1994 годов рождения.

«По уточненным данным, информация о погибшем ребенке, к счастью, не подтвердилась. Погибли двое мирных жителей - мужчина 2003 года и женщина 1994 года», - написал Богомаз.

Глава региона уточнил, что ещё один мужчина получил лёгкое ранение, медики уже оказали ему всю необходимую помощь. Семьи погибших и пострадавшие от обстрела получат поддержку со стороны властей, последствия преступления украинского режима продолжают устранять на местах оперативные службы.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня посёлок Климово, в Брянской области. Тогда Богомаз сообщал о погибшем ребёнке, но затем опроверг эту информацию.