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НовостиВ мире29 августа 2023 18:33

Ученый РАН рассказал о связи суперлуния и сейсмической активности

Ученый РАН Кособоков: землетрясения могут провоцироваться Луной
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
Суперлуние ожидается в ночь с 30 на 31 августа

Суперлуние ожидается в ночь с 30 на 31 августа

Фото: Мария ЛЕНЦ

В ближайшее время жители Земли смогут наблюдать суперлуние — явление, когда Луна подходит к планете максимально близко и становится очень яркой. Может ли суперлуние спровоцировать землетрясения и другие природные ЧП, рассказал RT главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН.

- Когда Луна находится на своём ближайшем расстоянии до Земли, то гравитационная сила больше обычного. Однако, землетрясения провоцируются не только Луной, но и другими обстоятельствами: тектоническими процессами, напряжениями.

Ученый отметил, что Луна в этот раз действительно будет ближе всего. При этом, в настоящий момент, по его словам, «обстановка довольно обычная, ничего серьезного пока не наблюдается».

Ранее KP.RU сообщило, что в ночь с 30 на 31 августа 2023 года Луна станет полной и достигнет перигея своей орбиты - окажется очень близко к Земле на расстоянии всего 357 181 км от неё. Наступит Суперлуние – второй раз за один и тот же месяц. Первое – было 1 августа. В XXI веке Луна два раза приблизится к Земле меньше, чем на 356500 километров. Эти Супер-Суперлуния ожидаются 25 ноября 2034 года (356446 км) и 6 декабря 2052 года (356 425 километров).