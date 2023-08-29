Defense News: в ЦРУ усомнились в способности ВСУ прорвать оборону России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель издания Defense News Дэниел Депетрис заявил, что разведка США скептически оценивает способность украинских войск достичь обещанных целей в текущем наступлении и прорвать оборону ВС РФ.

"Разведывательное сообщество США скептически относится к тому, что это может быть сделано в этом году, если вообще когда-либо произойдет", — пишет колумнист.

Депетрис напомнил, что российская армия выстроила три линии фортификационных сооружений, поэтому ВСУ будет крайне сложно пройти все три уровня обороны не теряя свои силы и сдерживая неизбежные контрудары. По мнению обозревателя, подобный сценарий крайне маловероятен.

“Стремления Зеленского сталкиваются с суровой реальностью”, — отмечает Депетрис.

Также эксперт добавил, что президент США Джо Байден может отказаться от военной поддержки киевского режима из-за отсутствия успехов у ВСУ на поле боя. При этом, резюмирует автор, без помощи Вашингтона Киеву придется смириться с новыми территориальными реалиями.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также отмечал, что киевский режим не сможет продолжать боевые действия без финансирования Запада, а ситуация для Украины будет только ухудшаться, поскольку в ходе наступления ВСУ понесли слишком большие потери, компенсировать которые Киеву вряд ли удастся.