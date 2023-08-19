Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ без помощи НАТО не выстоят больше двух недель

Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ без помощи НАТО не выстоят больше двух недель Фото: REUTERS

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что киевский режим не сможет продолжать боевые действия в случае прекращения военного финансирования со стороны Запада.

“Киев полностью зависим от Вашингтона. Если США прекратят финансирование, то, я думаю, Украина исчезнет за пару недель”, — сказал эксперт в эфире YouTube-канала Dialogue works.

Джонсон добавил, что военные склады западных союзников Киева постепенно пустеют, а бронетехники на линии соприкосновения у ВСУ не хватает уже сейчас.

По его мнению, ситуация для Украины будет только ухудшаться, поскольку в ходе наступления ВСУ понесли слишком большие потери, компенсировать которые Киеву вряд ли удастся.

Напомним, по данным Минобороны России, за первые два месяца наступления ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и наемников, а также почти пять тысяч единиц военной техники.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что из-за огромных потерь украинская армия уже находится на грани полного уничтожения.

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что у России нет иного выхода, кроме как полностью уничтожить киевский режим.