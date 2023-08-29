Пушилин: ВСУ снизили активность на флангах Артемовска для перегруппировки сил Фото: REUTERS

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что активность украинских войск на флангах вокруг Артемовска снизилась. По его мнению, это может быть связано с попыткой перегруппироваться для повторного удара с целью вернуть утраченные позиции.

“Единственное, что сейчас можно констатировать, — что интенсивность снизилась. Но связано это в большей степени, скорее всего, с перегруппировкой. Противник скапливает силы, чтобы попытаться вновь создать те условия, которые позволят занять наши позиции”, — сказал Пушилин при общении с журналистами.

Также он отметил, что российские военные знают что делать и принимают необходимые меры для недопущения прорыва противника, а также активно контратакуют после ударов ВСУ и используют любые возможности для улучшения позиций.

Пушилин добавил, что Южно-Донецкое направление остается одной из самых горячих точек на линии соприкосновения, но российские войска продолжают успешно сдерживать натиск ВСУ и не дают им закрепиться в районе населенных пунктов Урожайное и Старомайорское.