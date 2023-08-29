Пушилин: российские войска не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском Фото: Александр КОЦ

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продолжают успешно сдерживать натиск ВСУ в районе населенных пунктов Урожайное и Старомайорское.

“На рубеже Старомайорское-Урожайное противник пытается закрепиться, пытается зайти и создать там опорные пункты, но наши подразделения это сделать противнику не дают, противник несет потери как в живой силе, так и в технике, но закрепиться там не получается”, — рассказал врио главы региона при общении с журналистами.

Пушилин добавил, что от Урожайного не осталось ни одного целого дома, поэтому противник попытается обойти населенный пункт с флангов, однако российские войска видят эти намерения и принимают все необходимые меры.

Также он отметил, что в районе Артемовска активность ВСУ снизилась, что может указывать на попытку перегруппировки войск для нового удара с целью вернуть позиции.

Пушилин и ранее называл Южно-Донецкое направление одной из самых горячих точек на линии соприкосновения, а также сообщал об активных попытках украинских войск прорвать линию обороны ВС РФ в районе Урожайного и Старомайорского.

Тем временем бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что на соседнем направлении в районе Работино украинские войска уже почти исчерпали все резервы, так и не добившись прорыва даже первой линии обороны российской армии.

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