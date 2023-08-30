Богомаз: российская ПВО пресекла атаку беспилотника ВСУ в Брянске Фото: из соцсетей

Российская система противовоздушной обороны пресекла атаку украинского беспилотника над Советским районом Брянска. В результате падения беспилотника пострадавших нет. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

— В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Имеется возгорание, — говорится в сообщении главы региона.

Также Богомаз добавил, что на месте падения беспилотника работают экстренные и оперативные службы города для устранения последствий.

Ранее стало известно об уничтожении беспилотника, направляющегося к Москве. Его удалось уничтожить в Рузском районе Подмосковья.