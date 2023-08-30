Минобороны: украинский Ми-8 ударил по своим позициям на Купянском направлении Фото: EAST NEWS

На Купянском направлении Вооруженные силы Украины попытались применить вертолет Ми-8, однако он не долетел и обстрелял свои же подразделения. Об этом рассказали РИА Новости со слов офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

— На рубеже Копанки-Новосергеевка противник для поддержки своих обороняющихся подразделений применил вертолет Ми-8, но в результате недолета нанес огневое поражение по своим позициям, — рассказал офицер.

Он также добавил, что российским войскам удалось отразить две атаки украинских войск на Купянском направлении при поддержке артиллерии и тяжелой военной техники.

Ранее стало известно о пресечении шести атак украинских подразделений на Купянском направлении за сутки. В результате провальной попытки наступления Вооруженные силы Украины потеряли около 50 боевиков, а также несколько единиц военной техники.