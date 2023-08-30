Премьер Венгрии Орбан: Украина не способна победить Россию Фото: REUTERS

На Западе бытует ложное представление о том, что Украина может одержать победу в конфликте с Россией, но это попросту невозможно. Такое заявление сделал премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

— Это ложь. Это не просто недопонимание, это ложь. Это невозможно. Каждый в политике, кто понимает логику, цифры, данные – без шансов. У них закончатся солдаты раньше, чем у России, — заявил Орбан в ответ на доносящееся мнение о «победе» ВСУ.

По словам Орбана, без помощи Запада Украина вообще неконкурентоспособна, а попытка любой из стран-союзников отправить туда своих солдат, будет означать прямое противостояние Запада с Россией. В это же время ВСУ потеряли уже сотни тысяч бойцов.

Венгерский лидер отметил, что россияне никогда не сдадут своего лидера и будут всеми силами защищать свою страну, а при необходимости начнут производить больше оружия, чем противники. В ответ на вопрос, что бы Орбан сделал, оказавшись на посту генсека НАТО, он заявил, что немедленно обеспечил мир и вернул экс-президента Дональда Трампа во главу США.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейские политики боятся признавать провал антироссийских санкций, поскольку это может стать началом увольнения тех, кто способствовал их принятию.