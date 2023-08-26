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НовостиПолитика26 августа 2023 13:42

Глава МИД Венгрии Сийярто: Политики Евросоюза боятся признать провал санкций

Политиков, продвигавших санкции, надо снять, потому что кто-то должен понести ответственность за ущерб, считает дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политики стран Евросоюза боятся признать провал политики санкций, так как в этом случае должна последовать отставка тех, кто способствовал их принятию, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Санкционная политика провалилась, и ее сторонники этого не признают, потому что если санкционная политика провалилась, то встает вопрос – а что с политиками, которые ее продвигали? Логично, что политиков, продвигавших санкции, надо снять, потому что кто-то должен понести ответственность за ущерб, нанесенный Европе», – сказал он на конференции Tranzit.

Глава МИД Венгрии ранее заявил о бесполезности санкций ЕС против России.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял о провале антироссийских санкций со стороны Европейского союза, отметив, что введенные ограничения не смогли ни «поставить Россию на колени», ни добиться мирного урегулирования конфликта на Украине.