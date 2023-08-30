«Их ждет разочарование»: на Западе предсказали печальную судьбу истребителям F-16 Фото: REUTERS

Американские истребители F-16, один из которых уже был сбит российской ПВО в Сирии, станут очень заманчивой целью для крылатых ракет российских войск. Таким мнением поделились обозреватели CNN Тим Листер и Орен Либерман.

— Русские без особой радости сделали приоритетным нацеливание на комплексы ПВО Patriot. Истребители F-16 представляли бы собой гораздо более заманчивую цель для ударов крылатыми ракетами по аэродромам, а также ракетами класса «земля-воздух» и другим оружием в воздухе, — говорится в статье.

Также в публикации привели слова полковника Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Марка Канциана, который заявил, что успешное уничтожение F-16 не только сведут на нет все надежды Зеленского на перелом наступления, но и полностью деморализуют украинцев и всех союзников Киева.

Полковник Канциан также отметил, что когда ВСУ начнут очень быстро терять поставленную им технику, людей ждет большое разочарование. Он напомнил о сбитом F-16 в Сирии в 2018 году и подчеркнул, что украинским пилотам предстоит столкнуться с еще большей угрозой более современной российской системы ПВО.

Ранее обозреватель Newsweek Марк Дэвис заявил, что поставка Киеву американских истребителей F-16 не поможет изменить расклад сил в конфликте на Украине, а провал наступления становится все более очевидным.