ВСУ предрекли провал наступления даже при использовании истребителей F-16 Фото: REUTERS

Обозреватель Newsweek Марк Дэвис предрек неминуемый провал наступления украинских войск, отметив, что противостоять российским войскам не помогут даже поставки американских истребителей F-16.

«Нет оснований полагать, что небольшая по сравнению с российской украинская армия в первой половине 2024 года (или когда бы то ни было) принудит войска к отступлению», - сказано в статье.

Дэвис отмечает, что при поставках истребителей F-16, обучение летчиков украинских войск займет большое количество времени, а когда те начнут использовать эти самолеты, то им придется столкнуться с Военно-воздушными силами (ВВС) РФ.

Напомним, ранее издание Politico оотметило, что плохо обученных украинских пилотов бросят на передовую, поскольку полноценная подготовка пилота F-16 занимает от четырех до пяти лет.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что обещанные Киеву истребители никак не изменят ход спецоперации, назвав предполагаемую поставку политическим шагом для успокоения Украины.