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НовостиПолитика30 августа 2023 6:25

Путин поздравил президента Белоруссии Лукашенко с днем рождения

Российский лидер пожелал коллеге здоровья, счастья и благополучия
Екатерина КОСОБОКОВА
Путин поздравил президента Белоруссии Лукашенко с днем рождения

Путин поздравил президента Белоруссии Лукашенко с днем рождения

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения белорусского лидера Александра Лукашенко, которому в среду, 30 августа, исполнилось 69 лет.

«На протяжении многих лет вы неустанно трудитесь на благо братского народа Беларуси, проводите последовательную линию на всестороннее развитие дружественных связей между нашими странами», - написал Путин в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Российский лидер выразил уверенность в том, что Россия и Белоруссия вместе смогут преодолеть любые трудности и обеспечить дальнейшее сотрудничество в формате Союзного государства.

Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

В июне 2023 года президент России на встрече со своим белорусским коллегой отмечал успехи в экономическом взаимодействии между РФ и Белоруссией. Тогда он обратил внимание, что упор делается не только на традиционные отрасли сотрудничества, но и на высокотехнологичные сферы.