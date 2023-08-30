Путин поздравил президента Белоруссии Лукашенко с днем рождения Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения белорусского лидера Александра Лукашенко, которому в среду, 30 августа, исполнилось 69 лет.

«На протяжении многих лет вы неустанно трудитесь на благо братского народа Беларуси, проводите последовательную линию на всестороннее развитие дружественных связей между нашими странами», - написал Путин в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Российский лидер выразил уверенность в том, что Россия и Белоруссия вместе смогут преодолеть любые трудности и обеспечить дальнейшее сотрудничество в формате Союзного государства.

Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

В июне 2023 года президент России на встрече со своим белорусским коллегой отмечал успехи в экономическом взаимодействии между РФ и Белоруссией. Тогда он обратил внимание, что упор делается не только на традиционные отрасли сотрудничества, но и на высокотехнологичные сферы.