Кравцов: абитуриенты получат дополнительные баллы к ЕГЭ за школьные медали Фото: Евгения ГУСЕВА

Абитуриенты будут получать дополнительные баллы к результатам Единого государственного экзамена за школьные медали. Об этом рассказал глава Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в эфире телеканала «Соловьев Live».

— Три балла дополнительно к результатам ЕГЭ максимально будет начисляться абитуриентам за серебряную медаль, пять баллов - за золотую, — подчеркнул министр.

Напомним, ранее стало известно, что в 2023/24 учебном году возобновляется выдача серебряных медалей в российских школах. Их отменили еще с 2014 года, а школьники могли рассчитывать только на единую медаль федерального уровня «За особые успехи в учении».

Для получения медали одних пятерок по всем предметам недостаточно, поскольку выпускникам надо было подтвердить свои знания баллами ЕГЭ, но зато бонусом можно было получить 2-3 балла при поступлении.