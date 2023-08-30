Системы ПВО пресекли атаку двух украинских дронов на телебашню в Брянске

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в среду, 30 августа, успешно сбили два украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые пытались атаковать телебашню в Брянске. Такое заявление сделал губернатор региона Александр Богомаз.

«Еще одна атака украинских террористов пресечена силами ПВО Минобороны РФ. Два беспилотника пытались атаковать телебашню», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотников нет. Как сообщается, возгорание на месте сбитых дронов было ликвидировано.

Напомним, ранее в среду, 30 августа, Богомаз сообщал о другой атаке украинских беспилотников на Брянск. Как сообщалось, были выбиты стекла в здании Следственного комитета в городе.