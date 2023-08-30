Здание СК в Брянске получило повреждения после падения беспилотника

Стекла были выбиты в здании Следственного комитета в Брянске в результате падения беспилотника. Об этом в среду, 30 августа, проинформировала администрация города.

Власти сообщили, что над Брянском было сбито четыре беспилотных летательных аппарата.

«В результате уничтожения одного из них, в здании Следственного управления Следственного комитета по Брянской области выбило стекла», - сказано в заявлении администрации.

По предварительным данным, из людей никто не пострадал.

Сайт KP.RU писал, что российская система противовоздушной обороны пресекла атаку украинского беспилотника над Советским районом Брянска. Губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что никто не пострадал. По его данным, в результате падения дрона были частично повреждены крыша и остекление административного здания.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об атаках украинских дронов, заявлял, что Россия продолжит специальную военную операцию. Это необходимо для того, чтобы предотвращать террористическую активность киевского режима.