Британский полковник Кемп: у Украины нет ни одного шанса стать членом Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Украины нет ни одного шанса на то, что ее примут в Евросоюз. К такому выводу пришел обозреватель The Telegraph и британский полковник в отставке Ричард Кемп.

«Самая большая услуга, которую ЕС может оказать народу Украины, - это не питать напрасных надежд на членство в каком-то неопределенном будущем», - полагает Кемп.

По мнению эксперта, Украина не войдет в ЕС из-за стоимости данного процесса, а также из-за дальнейшей поддержки страны, которая оказалась разорена конфликтом.

Также, как считает Кемп, вхождение Украины в Евросоюз нарушит баланс власти в нем, который поддерживают ФРГ и Франция. Эксперт напомнил о размере населения Украины, из-за которого она может получить большое влияние в ЕС.

«Масштабные изменения, необходимые для принятия Украины, несомненно, займут много лет и, возможно, в конечном итоге окажутся недостижимыми», - резюмировал Кемп.

Сайт KP.RU рассказывал о процессе вступления в Евросоюз, который для каждой страны сугубо индивидуален. Помимо Турции, официальный статус государств-кандидатов имеют Албания, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Украина и Черногория.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подготовка к вступлению Украины в ЕС займет столько же времени, сколько и его развал.