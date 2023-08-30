«Ведомости»: Правительство поддержало самозапрет россиян на выдачу кредитов

Правительство поддержало самозапрет россиян на выдачу кредитов Фото: Евгения ГУСЕВА

Комиссия по законопроектной деятельности правительства России поддержала инициативу по установлению гражданами добровольного самозапрета на выдачу кредитов.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ходом заседания комиссии, инициатива направлена на предупреждение случаев мошенничества. Согласно документу, россияне смогут установить себе запрет на оформление кредитов в банках и микрофинансовых организациях, при этом снять ограничение будет возможно по прошествии определенного периода.

По мнению директора департамента аналитики информационной безопасности Positive Technologies Евгения Гнедина, такой запрет действительно может помочь уменьшить случаи мошенничества. Он отметил, что во втором квартале этого года злоумышленники похищали персональные данные при каждой четвертой атаке на частных клиентов.

Напомним, большинство россиян обрадовались возможности установления самозапрета на выдачу кредитов, а половина из них заявила, что обязательно подключат такую опцию, как только появится возможность. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.