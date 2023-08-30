Twitch заблокировал канал с Макроном, сгенерированный искусственным интеллектом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стриминговая платформа Twitch заблокировала канал, на котором сгенерированная ИИ копия президента Франции Эммануэля Макрона общалась со зрителями. Во время ответа на вопросы пользователей прозвучали оскорбления еврейского народа. Об этом рассказал создатель канала Анис Айари.

— По всей видимости, ИИ произнес слова, разжигающие ненависть. Мне было бы очень любопытно узнать подробности от TwitchFR, чтобы вместе поработать и понять, что пошло не так, потому что я все проверил, — говорится в публикации Айри в соцсети X.

Позже он написал, что причиной блокировки стал ответ виртуального Макрона на просьбу перечислить французские деревни с худшими названиями. Он назвал деревню La-Mort-aux-Juifs, название которой на французском созвучно с фразой «смерть евреям». При этом деревню переименовали еще в 2015 года, а автор канала обратился в службу поддержки стримингового сервиса, чтобы оспорить блокировку.

Ранее стало известно, что суд Москвы оштрафовал Twitch за отказ удалить фейки о проведении специальной военной операции. Сервис получил штраф в три миллиона рублей.