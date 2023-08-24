Суд оштрафовал Twitch на три млн рублей за отказ удалить фейки о спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировой судья судебного участка в Москве оштрафовал стриминговый сервис Twitch на три миллиона рублей за отказ удалять материалы с фейками о военной спецоперации.

«Признать Twitch виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Назначить наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей», – сказал судья Тимур Вахрамеев.

Напомним, мировой суд Таганского района Москвы ранее зарегистрировал протоколы в отношении трех иностранных организаций, среди которых Match Group и Twitch. Роскомнадзор указывает на нарушение законодательства о персональных данных российских граждан.

В июле суд в Москве оштрафовал Twitch на семь миллионов рублей за запрещенный в РФ контент. На сервис были составлены два протокола за информацию с фейками о действии российских войск на Украине, а также три видеоролика об азартных играх и онлайн-казино. По первому протоколу Twitch получил штраф в четыре миллиона рублей, по второму - в три миллиона.