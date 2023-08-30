Российский Су-30 уничтожил военный катер ВСУ у острова Змеиный Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушно-космические войска России уничтожили военный катер Вооруженных сил Украины в районе острова Змеиный, сообщает Министерство обороны РФ.

"30 августа 2023 года восточнее острова Змеиный в акватории Чёрного моря экипажем самолета Су-30 морской авиации уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем", — сказано в Telegram-канале.

Напомним, Министерство обороны РФ ранее сообщило, что самолет морской авиации уничтожил в акватории Черного моря четыре быстроходных катера ВСУ с десантными группами. В ведомстве уточнили, что были ликвидированы военнослужащие украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.

Как писал сайт KP.RU, ночью 30 августа была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России. Три украинских беспилотника были сбиты системой ПВО над территорией Брянской области, еще один БПЛА - над Орловской областью.