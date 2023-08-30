В Кремле прокомментировали атаки украинских дронов

Песков: военные эксперты работают над мерами по недопущению атак беспилотников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 30 августа, прокомментировал попытки атак украинских беспилотников по России. Он отметил, что президенту РФ Владимиру Путину оперативно докладывают о таком, а военные эксперты работают над тем, что не допустить подобное в будущем.

«Конечно, что касается таких массированных атак, тоже информация незамедлительно доводится до сведения верховного главнокомандующего», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что российские военные эксперты выясняют маршруты дронов, анализируют попытки атак для того, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем.

По словам Пескова, Россия продолжит спецоперацию, чтобы искоренить террористическую угрозу Киева.

Напомним, 30 августа стало известно об атаке украинских беспилотников на аэропорт Пскова. Масштаб разрушений уточняется, по предварительной информации жертв нет.

Минобороны РФ сообщило, что ночью 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками по объектам на территории России. Три украинских беспилотника были сбиты ПВО в Брянской области, еще один - в Орловской.