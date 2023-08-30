Песков: гарантии безопасности Запада для Украины нежизнеспособны без участия РФ Фото: REUTERS

Любые гарантии безопасности для Украины, которые обсуждаются Западом, совершенно нежизнеспособны без учета высказанных Россией озабоченностей. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

— Подписан целый ряд соглашений. В этом контексте мы ни разу не слышали о каких-то упоминаний или хотя бы ссылок на озабоченности, которые высказывались нашей страной о безопасности, — подчеркнул Песков.

Также политик заявил, что в данный момент непонятно, о каком формате гарантий идет речь, но Кремль внимательно отслеживает информацию и будет наблюдать за ходом этих соглашений.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что Соединенные Штаты не способны предоставить Украине каких-либо гарантий безопасности без переговоров с Россией.