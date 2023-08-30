В США рассказали, что Байдена разозлил «абсурдный анализ» Зеленского на их первой встрече Фото: REUTERS

Президента США Джо Байдена разозлило поведение украинского коллеги Владимира Зеленского на их первой встрече, которая состоялась в Вашингтоне в сентябре 2021 года. Об этом рассказано в книге американского политического обозревателя Франклина Фора The Last Politician.

Согласно выдержкам из книги, которые публикует газета The Guardian, американскому лидеру не понравились настойчивые просьбы украинского президента принять Украину в состав НАТО, а также «абсурдные анализы» состояния альянса. По словам Фора, «даже самые ярые сторонники Зеленского» в Белом доме считают, что тот «переусердствовал».

В издательстве Penguin Random House отметили, что работа американского обозревателя основана на «беспрецедентном доступе к узкому внутреннему кругу советников» американского лидера, окружавших его в течение «нескольких десятилетий».

Фор также заявляет о том, что ставший президентом Украины в 2019 году Зеленский ранее не раз хотел встретиться Дональдом Трампом, занимавшим тогда пост главы Белого дома. Однако тот отказал ему из-за нежелания Украины помочь в проведении расследования о коррупции сына Байдена Хантера. Отмечается, что Зеленский «подсознательно винил» Байдена «за унижение, которое он перенес».

Напомним, после прошедшей в 2021 году встречи Зеленский заявил, что переговоры с Байденом прошли в «не совсем солнечной атмосфере».