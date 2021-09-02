Зеленский сообщил, что переговоры с Байденом прошли в «не совсем солнечной атмосфере» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями от встречи с американским лидером Джо Байденом в Вашингтоне. По словам политика, переговоры прошли продуктивно, однако атмосфера была не самой «солнечной».

«В целом встреча была в нормальной, продуктивной, не постоянно солнечной атмосфере. Нормальный мужской разговор»… Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к моей команде не было вообще – ноль, ни одного аспекта, ни одного слова», – сообщил Зеленский в эфире телеканала «Украина 24».

Как отметил украинский президент, встреча с Байденом длилась два часа, то есть дольше запланированного. По мнению Зеленского, это говорит о заинтересованности Вашингтона в диалоге с Киевом.

Напомним, встреча двух президентов прошла накануне в столице США. Байден на переговорах сказал, что Соединенные Штаты и Украина разделяют общие ценности. По его словами, партнерство между двумя странами стало очень крепким за последние 30 лет. В частности он отметил приверженность Вашингтона суверенитету Украины на фоне «исходящей от России угрозы». Кроме того, Вашингтон и Киев признали, что газопровод «Северный поток – 2» несет угрозу энергетической безопасности Европы.