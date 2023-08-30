Писатель Глуховский* обжаловал приговор по делу о фейках о ВС РФ Фото: Артем КИЛЬКИН

Писатель Дмитрий Глуховский*, ранее заочно осуждённый за распространение заведомо ложной информации о вооружённых силах Российской Федерации, подал жалобу в Басманный суд Москвы, таким образом обжаловав свой приговор. Сам он, по-прежнему, находится за пределами России. Об этом сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на пресс-службу суда.

«В суд поступила апелляционная жалоба на приговор Глуховскому*», — заявили в суде.

Напомним, что 7 августа 2023 года писатель был заочно, так как находится за границей, приговорён к восьми годам лишения свободы. Сейчас Глуховский* находится в международном розыске. По версии обвинения, он размещал в своих соцсетях посты и видео, порочащие честь российской армии и распространяющие ложную информацию о ней, а также о ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее KP.RU сообщил, что суд приговорил Глуховского* к восьми годам колонии, а также запретил ему пользоваться интернетом и администрировать сайты.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента