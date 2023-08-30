«Читаю злорадства»: Галкин* отреагировал на отмену концерта в Таллине Фото: Борис КУДРЯВОВ

Максим Галкин* на своей странице в социальной сети ответил на новости об отмене своего концерта в Таллине.

Ранее появилось сообщение об отмене выступления юмориста, запланированного на 15 сентября 2023 года на площадке Alexela, не состоится.

«Читаю злорадства: "Отменили у тебя концерт в Таллине. Ты никому не нужен". Кто только не высказался о том, что теперь у меня концертов в Эстонии не будет», – процитировал артист в своем видеообращении несколько комментариев, заявив, что польщен такой реакцией

Напомним, ранее руководитель компании «Ру-концерт» Евгений Морозов высказал мнение о том, что Галкин* подумывает о возвращении в Россию, отметив, что особенно это подкрепляется графиком артиста. По мнению продюсера, несмотря на определенную востребованность юмориста за границей в начале этого года, вскоре работы у него поубавится.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента