Максим Галкин* задумался о возвращении в Россию Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бывший популярный российский артист, а ныне иностранный агент, сбежавший из страны из-за своих политических взглядов, Максим Галкин* подумывает о возвращении в Россию. Такое мнение высказал KP.RU руководитель компании «Ру-концерт» Евгений Морозов. Особенно это подкрепляется графиком артиста, согласно которому у него запланирован только один тур с выступлениями по Латвии.

«Деньги имеют свойство заканчиваться, а им с Пугачевой надо содержать много российской недвижимости, которую вопреки сообщениям в СМИ они пока не продали», - объясняет Морозов.

По мнению продюсера, несмотря на определённую востребованность Галкина* за рубежом в начале 2023 года, вскоре работы у него поубавится. Частных гастрольных туров в Европе для россиян не предусмотрено, а местная публика достаточно придирчива, и дважды за год на одного и того же исполнителя, к тому же не слишком популярного, не пойдёт.

Морозов считает, что именно ради возвращения в Россию Галкин* пытался снять с себя статус иностранного агента, однако так как суд отклонил его заявление - артист подумывает о создании собственного шоу на YouTube, и ищет инвесторов.

Ранее KP.RU сообщил, что никто из российских звёзд, ранее хорошо общавшихся с Галкиным*, не поздравил его с 47-ым днём рождения.

* - Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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