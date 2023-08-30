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НовостиНаука30 августа 2023 11:50

Отечественный суперкомпьютер на 400 петафлопс откроют в МГУ 1 сентября

Новый российский суперкомпьютер станет 3-4 в мире по мощности
Сергей КУДРИН

Новейший отечественный суперкомпьютер, мощность которого рассчитывается в 400 петафлопс, запустят 1 сентября 2023 года, в Московском государственном университете, о чём заявил журналистам его ректор Виктор Садовничий.

«1 сентября мы официально открываем новый, созданный нами, супервычислитель. <…> (суперкомпьютер) может быть, будет вторым-третьим в мире по мощности», - заявил ректор.

Благодаря этой разработке Россия может вернуться в списки лидирующих стран мира по развитию суперкомпьютеров. На церемонии открытия будут намечены цели, которые поставят перед новой системой, но в основном они будут связаны с искусственным интеллектом.

Ранее KP.RU сообщил, чем в 2022 году занимались отечественные сперкомпьютеры разных российских вузов.