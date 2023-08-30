Российские войска ударом из «Искандер» уничтожили вагоны с боеприпасами ВСУ Фото: REUTERS

Вооруженные силы (ВС) России при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожили вагоны с боеприпасами украинских войск на станции разгрузки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в среду, 30 августа, заявил, начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Отмечается также, что российские войска пресекли деятельность разведывательной группы украинских войск и поразили два пункта дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Старомайского.

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены минометные расчеты севернее Новодонецкого и Владимировки, две буксируемые гаубицы «Гиацинт» в районе юго-восточнее Привольного», — сказал начальник пресс-центра группировки «Восток».

Напомним, ранее американский военный журнал Military Watch заявил, что российский ракетный комплекс «Искандер» ударом по укрытиям украинских военных около Антоновского моста в Херсонской области российская армия показала серьезную уязвимость ВСУ.