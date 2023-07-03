MWM: удар "Искандера" по ВСУ у Антоновского моста показал уязвимость Украины

MWM: удар "Искандера" по ВСУ у Антоновского моста указал на критическую уязвимость украинской армии Фото: Минобороны РФ

Американское военное издание Military Watch Magazine заявило, что ударом “Искандера” по укрытиям украинских боевиков около Антоновского моста в Херсонской области российская армия показала критическую уязвимость ВСУ.

“Использование "Искандер-М" говорит о важности контроля над этим мостом. Особенную цель представляли собой именно 30 уничтоженных военных”, — подчеркнули авторы статьи.

Также журналисты напомнили, что оперативно-тактические комплексы “Искандер” использовались ранее для ликвидации боевиков “Грузинского легиона”, причастных к издевательствам над пленными российскими солдатами.

Напомним, днем ранее Минобороны России сообщило, что на Херсонском направлении завершено уничтожение десанта ВСУ, высадившихся в районе Антоновского моста.

При этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что ВСУ продолжают безуспешные попытки форсировать Днепр в районе Антоновского моста, однако российские войска не дают противнику закрепиться на левом берегу и укрепляют огневые позиции.