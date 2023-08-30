The Guardian: Байден признался, что чувствует усталость от возраста Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден признался в усталости от своего возраста. Об этом говорится в книге американского политического обозревателя Франклина Фора The Last Politician.

«Его преклонные годы стали помехой, лишая его энергии для активного публичного присутствия», - публикует газета The Guardian выдержки из книги, где отмечается, что американский лидер в личном общении несколько раз говорил о своей усталости.

Фор также отметил, что публичный имидж главы Белого дома демонстрирует «физический упадок и притупление умственных способностей», сообщив также о том, что американский президент не появляется на заседаниях до десяти утра. По его словам, этому не могут помочь лекарства и физические упражнения.

Как писал сайт KP.RU, в своей книге американский политический обозреватель также заявил о том, что Байдена разозлил «абсурдный анализ» президента Украины Владимира Зеленского на их первой встрече в Вашингтоне.