Le Figaro: Киев стал основным подозреваемым в подрыве «Северных потоков» Фото: REUTERS

Киев стал основным подозреваемым в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом пишет Le Figaro.

Как сообщает издание, Киев стал подозреваемым номер один после совместного расследования ZDF и Der Spiegel, когда следователи немецкой прокуратуры почти с полной уверенностью заявляют, что к взрывам была причастна яхта Andromeda, арендованная 6 сентября 2022 года в немецком портовом городе Варнемюнде и направленная к датскому острову Борнхольм.

Сообщается, что на борту судна были найдены следы взрывчатого вещества октоген для применения под водой. Кроме того, стало известно, что аренду яхты оплатило варшавское турагентство Feeria Lwowa, которым руководила проживающая в Киеве 54-летняя Наталия А.

Одного из членов экипажа опознали как украинского гражданина Валерия К. из 93-й механизированной бригады украинских войск. По данным Der Spiegel, экипаж из шести человек, среди которых были боевые пловцы и врач, выполняли приказы непосредственно главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Напомним ранее министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер высказалась за привлечение к ответственности виновных в подрыве газопроводов, при этом заявила, что ведомство не будет давать оценку, пока расследование не будет завершено.

В материале также сказано, что отдельные страны Запада знали о планах Украины и, возможно, пытались ее отговорить.