Стало известно о ссоре Байдена и Зеленского в ходе первой встречи Фото: REUTERS

Первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена, которая состоялась в Вашингтоне в сентябре 2021 года, закончилась скандалом. Об этом сказано в книге американского политического обозревателя Франклина Фора The Last Politician, ссылается на данные от источников, входящих в узкий круг советников главы Белого дома.

Как говорится в выдержках из книги, которые публикует газета The Guardian, в ходе первой встречи украинский президент «завалил» американского коллегу требованиями, в том числе о вступлении Украины в Североатлантический альянс, а также заявил, что Франция и ФРГ скоро выйдут из НАТО.

«Это было абсурдное заявление и вопиющее противоречие», - сказано в книге, где отмечается, что поведение украинского президента разозлило американского лидера.

Напомним, как писал сайт KP.RU, в своей книге американский обозреватель также заявил о том, что Байдена разозлил «абсурдный анализ» Зеленского о политике, которую ведет Североатлантический альянс.