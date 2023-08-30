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НовостиВ мире30 августа 2023 12:55

Стало известно о ссоре Байдена и Зеленского в ходе первой встречи

Guardian: первая встреча Байдена и Зеленского закончилась скандалом
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Стало известно о ссоре Байдена и Зеленского в ходе первой встречи

Стало известно о ссоре Байдена и Зеленского в ходе первой встречи

Фото: REUTERS

Первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена, которая состоялась в Вашингтоне в сентябре 2021 года, закончилась скандалом. Об этом сказано в книге американского политического обозревателя Франклина Фора The Last Politician, ссылается на данные от источников, входящих в узкий круг советников главы Белого дома.

Как говорится в выдержках из книги, которые публикует газета The Guardian, в ходе первой встречи украинский президент «завалил» американского коллегу требованиями, в том числе о вступлении Украины в Североатлантический альянс, а также заявил, что Франция и ФРГ скоро выйдут из НАТО.

«Это было абсурдное заявление и вопиющее противоречие», - сказано в книге, где отмечается, что поведение украинского президента разозлило американского лидера.

Напомним, как писал сайт KP.RU, в своей книге американский обозреватель также заявил о том, что Байдена разозлил «абсурдный анализ» Зеленского о политике, которую ведет Североатлантический альянс.