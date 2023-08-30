ФСБ задержала уроженца Ростовской области по подозрению в финансировании ИГИЛ* Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Ростовской области по подозрению в финансировании запрещённого в РФ «Исламского государства»*. В пресс-службе ростовского управления ведомства рассказали журналистам о том, что в отношении россиянина уже возбуждено уголовное дело.

«УФСБ России по Ростовской области при координирующей роли центрального аппарата ФСБ России пресечена преступная деятельность уроженца Ростовской области, причастного к финансированию МТО "ИГИЛ"* (решением Верховного суда Российской Федерации признана террористической и запрещенной на территории РФ)», — говорится в сообщении ФСБ.

Согласно материалам дела, ростовчанин регулярно перечислял средства на счёт владельца издательского дома «Умма», который ранее был осуждён за прямое спонсорство террористов. Правоохранители провели обыски в доме у подозреваемого, где нашли ряд книг экстремистского содержания, а также внушительную сумму наличных средств.

Ранее KP.RU сообщил, что сотрудники ФСБ России задержали украинского террориста в Калужской области.

* - организация, признанная экстремистской и террористической, и запрещённая на территории России