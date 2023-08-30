Более 100 участников СВО и их детей поступили в МГУ в 2023 году Фото: Павел МАРТИНЧИК

Московский государственный университет (МГУ) в этом учебном году принял 115 абитуриентов из числа участников специальной военной операции, а также их детей. Об этом в среду, 30 августа, ректор вуза Виктор Садовничий.

«В этом году мы приняли 115 – дети и участники. Дети тех, кто участвовал в боевых действиях», - заявил ректор вуза, отметив, что есть участники специальной военной операции и их дети, желающие перевестись в МГУ из других университетов.

Напомним, ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что участники специальной военной операции и их дети, будут приниматься в высшие учебные заведения в текущем году на льготных условиях. Как он отметил, на данный момент общее число заявившихся абитуриентов превысило 260 тысяч, а всего с начала кампании было подано свыше 660 тысяч заявлений о поступлении в высшие учебные заведения.