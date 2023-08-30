В США рассказали, как НАТО подставила Украину

Бывший агент ЦРУ Джонсон заявил, что в НАТО просчитались перед наступлением ВСУ Фото: REUTERS

Генералы НАТО неверно оценили ситуацию перед украинским наступлением, навредив Вооруженным силам Украины (ВСУ). Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Стивену Гарднеру на YouTube.

По словам Джонсона, украинское наступление было заранее обречено на провал, однако политики и военные стран Запада продолжают воодушевлять ВСУ и дальше атаковать.

"По моему мнению, такой военный просчет генералов НАТО просто недопустим", — сказал экс-аналитик ЦРУ. Он добавил, что Украина лишена преимущества в воздухе, отчего не может атаковать укрепленные позиции.

"Они (ВСУ) могут запустить один-два самолета, но их сразу же сбивают", — заключил американский эксперт.

Ранее приехавшие на Украину иностранные наемники рассказали, что на самом деле царит в ВСУ, после чего они решили вернуться к себе домой.