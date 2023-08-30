Многие отправились сюда как на аттракцион. И жестоко просчитались. Фото: Paula BRONSTEIN/Getty Images

Американский полковник Дуглас Макгрегор в августе в своем YouTube-канале сделал сенсационное заявление: большинство иностранных наемников, сражавшихся на стороне Украины, собрали вещи и уехали домой. Остались одни поляки.

Полковник Макгрегор - бывший советник главы Пентагона, известный в США военный эксперт, так что верить ему можно. А еще больше он известен в России, потому что регулярно дает нелицеприятный для вашингтонских политиков обзор ситуации на Украине.

В одном из последних выпусков Макгрегор снова заявил, что военная кампания, которую США спровоцировали на Украине, по сути проиграна, войска Зеленского потеряли половину боеспособной армии (по его подсчетам, убито от 300 до 350 тысяч украинских солдат). Для сравнения: в самой ужасной для американцев вьетнамской войне Штаты потеряли только 50 тысяч солдат (это за 12 лет!).

Что касается приехавших на Украину иностранных наемников, то большинство из них оказались разочарованы. Им обещали развлечение, охоту, сафари, легкие деньги за убийство слабых русских. Но многим денег хватило лишь на то, чтобы семья могла оплатить эвакуацию татуированных свастиками тел на родину...

Сколько всего иностранцев воевало за киевский режим и могли ли они повлиять на исход ситуации?

Непростые цифры

Точных цифр, похоже, не знает никто, даже власти на самой Украине. Но наше Министерство обороны, отталкиваясь от данных разведки, сообщений иностранных чиновников и аналитиков, в июле нынешнего года обнародовало примерный порядок: с начала СВО на территорию Украины прибыли 11 675 наемников из 84 стран мира (некоторые цифры - см. «Подсчет»).

Подсчет

Судя по этим данным, вербовка по всему миру шла активная. Каждое украинское (а возможно, и американское) посольство в каждой стране мира превратилось в вербовочный центр.

Большая часть - соседи-поляки. Причем некоторые из них - кадровые офицеры (есть свидетельства, что хоронили их с армейскими почестями на военных кладбищах). Немало поставили на убийство русских наши традиционные «партнеры» США и Канада. За ними следует Грузия.

Вербовке помогают ЦРУ, другие спецслужбы, а также частные военные компании. Наемники с боевым опытом попадают в инструкторы или используются в качестве военных специалистов - инженеров, саперов, артиллеристов. Боевики попроще - из Колумбии или арабских стран - отправляются в окопы, на передовую.

Живыми домой возвращаются не все. По информации Минобороны, наша армия уничтожила почти 5000 иностранных боевиков. Примерно столько же попросту сбежали. Хотя некоторые иностранцы остались и даже продолжают приезжать. В основном это поляки - видимо, надеются принять участие в дележке соседней страны, когда украинцы закончатся.

Садисты и авантюристы

Зачем иностранцам играть в «русскую рулетку» в украинских степях? Причины разные. Едут ветераны войн, которые кроме как воевать ни на что не способны, едут авантюристы, мечтающие быстро заработать (за день боевых действий обещают до 1000 долларов). А еще можно помародерствовать, пособирать добровольные пожертвования с наивной, но обеспеченной американской публики, а если повезет, то и поучаствовать в торговле оружием.

У некоторых боевиков проблемы с законом и психикой, и они прячутся на Украине, которая дает возможности реализовать садистские фантазии - пытать пленных, заниматься разбоем и сексуальным насилием.

Другие бойцы из числа молодых и не самых умных очарованы военной романтикой - выкладывают фотографии с оружием в соцсети, надеясь впечатлить друзей и родственников. И потом драпают быстрее всех, когда выясняется, что здесь вообще-то могут и убить.

«Это ужас... Это бойня»

В ТикТоке разошлись жалобы колумбийских боевиков на украинских коллег: «Эти украинцы хуже русских!» - причитали они. Вояки незалежной включили самую настоящую дедовщину - избивали, унижали и, по словам колумбийцев, относились «как к животным». Поэтому они собираются вернуться домой. Ну а что вы ожидали, дорогие колумбийцы, от нацистов? Что будут относиться к вам как к арийцам?

Заманивая наемников, украинская пропаганда утверждает, что «русские не умеют воевать». Что «им нечем воевать». Что «они вот-вот побегут». Что «это весело, догонять русских, стреляя им вслед». Действительность иностранцев шокирует.

Один уроженец Тайваня, воевавший на стороне ВСУ, рассказал, что россияне дважды уничтожали его взвод, а сам он чудом уцелел. Что условия службы оказались слишком тяжелыми. Другой наемник - Рис Бирн, воевавший на стороне Киева на Запорожском направлении, - вспоминал: «Это ужас... Это бойня... Повсюду мертвые люди... Самая большая проблема, с которой мы сталкивались, когда шли в окопы, это перешагивать через трупы предыдущих людей, которые вошли туда».

В июле в эфире телеканала ABC News австралиец, воевавший в «Интернациональном легионе ВСУ», жаловался на произвол со стороны украинских командиров. Он утверждал, что некоторым угрожали тюрьмой за попытку уехать домой, что их обманывают, а кому-то вообще не платят за службу.

Немец из того же легиона плакал, что в их подразделении царят ложь, коррупция, психологическое давление и садизм. Мол, он лично видел, как украинские боевики издевались над российскими военнопленными. А наемник с позывным «Бам», который воевал в Афганистане и Ираке, заверил, что на Украине намного страшнее.

Истории порой случаются весьма поучительные. Американец Тревор Рид, приехавший в Москву как турист в 2019 году, был осужден в России за нападение на полицейских. Западная пресса тогда подняла шум, выставив хулигана невинной жертвой. Дебошира приговорили к девяти годам колонии, но потом обменяли на российского летчика Константина Ярошенко. Рид вернулся домой с почестями, собрал вещи и поехал на Украину мстить русским. Подорвался на мине.

Американца Тревора Рида (в центре) осудили в России за нападение на полицейских. После обмена он решил стать наемником и погиб. Фото: Tatyana MAKEYAVA/REUTERS

Высокоточные удары

Министерство обороны регулярно публикует сводки об уничтоженных наемниках. Глава МИДа Сергей Лавров предупредил: украинских военных будут уничтожать вместе с наемниками, западными генералами и инструкторами во время совещаний.

Так и получается. Вот несколько примеров.

- Июльский удар по гостиничному комплексу в Краматорске, где размещалась 56-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ, и ресторану - прямо во время совещания командования с иностранными советниками. Были уничтожены два генерала, около 50 офицеров и 20 иностранных наемников и военных советников. Конечно, украинские власти это скрывают, но родственники американского морпеха Яна Фрэнка Торторичи подтвердили, что он погиб именно там.

- Массированный удар по территории академии сухопутных войск во Львове. Там проходили подготовку более 800 резервистов ВСУ и иностранных наемников.

- Августовский ракетный удар по пункту временной дислокации наемников в отеле Reikartz в Запорожье.

- Уничтожение пункта управления подразделения иностранных наемников с терминалом связи «Старлинк» в Николаевке (ДНР).

Это нервирует наемников. Искатели легких денег и острых ощущений возвращаются домой, и теперь нервничают уже западные правительства. В частности, власти бьют тревогу во Франции: ультраправые радикалы, вернувшись с Украины, выкладывают в социальных сетях флаги и татуировки с нацистской символикой. Призывают к борьбе за превосходство белых. Можно гадать, к чему приведет эта борьба в разноцветной Франции, но вряд ли такой поворот понравится французскому правительству, отправлявшему оружие и солдат на Украину. Тот, кто сеет ветер, пусть готовится пожинать бурю.