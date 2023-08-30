Власти Брянской области предложили детям начать учебный год в санаториях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дети, проживающие в приграничных районах Брянской области, смогут начать новый учебный год не в школах, как обычно, а в санаториях и оздоровительных лагерях. Об этом написал в своих социальных сетях губернатор региона Александр Богомаз.

«Ребята из Климово и других приграничных районов по желанию родителей могут начать учебный год в наших оздоровительных лагерях и санаториях, там будет организован полноценный учебный процесс», — заявил глава области.

Богомаз уточнил, что в более удалённых от украинской границы районах учебный год начнётся штатно, без изменений, однако в качестве меры предосторожности для приграничья был предложен такой вариант, в связи с обстрелами со стороны ВСУ.

Также сообщается, что торжественные линейки в День знаний ждут только ребят 1 и 11 классов, у всех остальных учащихся Брянской области они пройдут в дистанционном формате.

Ранее KP.RU сообщил, что 29 августа 2023 года в Брянской области, под обстрелом со стороны украинских неонацистов, погибли молодые мужчина и женщина.