Полиция Бали задержала российскую туристку из-за истерики в магазине Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российская туристка задержана сотрудниками правоохранительных органов острова Бали после того, как местные жители увидели истерику россиянки в магазине. Об этом пишет портал Nusa Bali.

Сообщается, что правоохранители прибыли в магазин в районе Южная Кута по вызову местных жителей, обеспокоенных «неадекватным» поведением туристки, которая кричала, танцевала и снимала с себя одежду без какой-либо видимой причины.

«Состояние все еще было тяжелым, когда наши сотрудники уговорили ее выйти из магазина … Она продолжила сопротивляться, поэтому наши полевые офицеры сразу же надели на нее наручники», - сказал сотрудник полиции Агунг Кетут Сурьянегара.

По его словам, власти Бали предполагают, что россиянка страдает от депрессии, которая и стала причиной такой истерики. Туристку отправили в больницу имени профессора Нгоры в Денпасаре для проведения обследований на предмет наличия психических отклонений.

Напомним, ранее губернатор Бали Вайан Костер заявил о 12 рекомендациях и 8 запретах для иностранных туристов, которые вступили в силу 31 мая 2023 года.