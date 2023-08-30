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НовостиПолитика30 августа 2023 14:44

МИД РФ: инициатива Путина о поставках в Турцию - альтернатива зерновой сделке

Москва поставит Анкаре 1 млн тонн зерна для переработки в муку и отправке нуждающимся странам
Дарья ЧИПУРНАЯ
РФ считает альтернативой зерновой сделке проект переработки 1 млн тонн зерна в Турции

РФ считает альтернативой зерновой сделке проект переработки 1 млн тонн зерна в Турции

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инициатива президента России Владимира Путина о поставке в Турцию по льготной цене 1 миллиона тонн зерна для переработки в муку является оптимальной альтернативой черноморской сделке. Об этом говорится на сайте Министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве заявили, что главы МИД России и Турции будут работать над механизмами претворения в жизнь инициативы Путина. Поставки в Турцию будут осуществлены при финансовом обеспечении Катара.

В МИД заявили, что данное предложение Путина - это "оптимальная рабочая альтернатива" зерновой сделке.

Ранее в августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва находятся на одной стороне по вопросам зерновой сделки. Турция согласна перерабатывать в муку то зерно, которая Россия ей поставляет по коридорам в Черном море. Затем мука будет отправлена в беднейшие страны Африки, а также в развивающиеся государства.