Собянин: силы ПВО уничтожили летевший к Москве беспилотник Фото: REUTERS

В Воскресенском районе Подмосковья в четверг, 31 августа, был уничтожен беспилотник. Предварительно, никто не пострадал. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве», - написал Собянин в своем Telegram-канале.

По его информации, пострадавших среди людей нет, разрушений также не зафиксировано.

Напомним, 30 августа стало известно об атаке украинских беспилотников на аэропорт Пскова. В тот же день Минобороны РФ проинформировало о попытках киевского режима совершить удары по объектам в ряде регионов страны с помощью дронов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, отметил, что президенту РФ Владимиру Путину оперативно докладывают о таком. Он добавил, что российские военные эксперты выясняют маршруты дронов, анализируют попытки атак для того, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем.