Минимум 20 человек погибли при пожаре в многоэтажном доме в ЮАР Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

По меньшей мере 20 человек стали жертвами пожара, который произошел в многоэтажном здании города Йоханнесбург в Южно-Африканской Республике (ЮАР), а еще 43 пострадали. Об этом сообщает портал News24.

Как передает портал, здание загорелось примерно в 01:30 (2:30 мск). На данный момент на месте происшествия работают пожарные бригады. Причина возгорания уточняются.

Напомним, на прошлой неделе, 25 августа, крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Marathon Petroleum, расположенном в городе Гаривилл в американском штате Луизиана. Эвакуация местных жителей была объявлена в радиусе двух миль.