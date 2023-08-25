Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в США Фото: Олег УКЛАДОВ

Крупный пожар произошел в пятницу, 25 августа, на нефтеперерабатывающем заводе Marathon Petroleum, который расположен в городе Гаривилл в американском штате Луизиана. Об этом проинформировало издание Fox8.

По данным СМИ, в радиусе двух миль была объявлена эвакуация местных жителей. В компании, в свою очередь, сообщили, что пожар был локализован, в результате инцидента никто не пострадал. В качестве меры предосторожности делаются замеры воздуха.

Очевидцы видели большие клубы дыма над территорией предприятия.

Ранее в американском Питтсбурге на теплоэлектростанции произошел крупный пожар. Как уточняли экстренные службы, ТЭС, где произошел инцидент, принадлежит компании Duquesne Light. Причиной пожара стал отказ одного из реакторов. В результате ЧП никто не пострадал, однако местные жители пожаловались на проблемы с электричеством.

Сайт KP.RU писал о лесных пожарах на Гавайях, жертвами которых стали 114 человек, а еще 850 числятся пропавшими без вести.