В Раде сообщили о скором увольнении министра обороны Украины Резникова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министра обороны Украины Алексея Резникова уволят, назначив позже украинским послом в Лондоне. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, отметив, что новая кандидатура на пост главы военного ведомства уже была определена, а перестановки состоятся в первую неделю сентября этого года.

«По моей информации, Резников покинет пост министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию … По датам: это следующая неделя, то есть первая неделя сентября», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале парламентария.

Железняк заявляет, что на пост министра обороны Украины назначат главу Фонда государственного имущества Рустема Умерова. По его словам, «по меньшей мере, некоторые» посольства предупредили «о такой ротации» в среду, 30 августа.

Напомним, в минувший понедельник, 28 августа, Резников признал, что российские войска успешно продвигаются на Купянском направлении в Харьковской области, отметив, что украинская армия находятся в тяжелом положении.